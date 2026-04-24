SOG Action: खेल कोटे से सरकारी नौकरी में बड़े फर्जीवाड़े का भांडाफोड़, शिक्षा विभाग का UDC गिरफ्तार, 38 चयनित संदिग्धों पर गिरेगी गाज?

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि फर्जी ईमेल आइडी के जरिए ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से नकली सत्यापन रिपोर्ट भेजी गई। इस मामले में एसओजी थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी और आइटी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। अब तक इस मामले में 20 अभ्यर्थियों, तीन सहयोगियों और एक दलाल सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।