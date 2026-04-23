Extreme Heat: गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, राजस्थान में पारा 44.5°C पार, अगले 2 दिन और बढ़ेगी तपिश

Heatwave Rajasthan: राजस्थान में गर्मी ने अप्रैल के तीसरे सप्ताह में ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार 23 अप्रैल को राज्य का सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी ऊपर है। प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और आने वाले 2-3 दिनों में इसमें 1-2 डिग्री की और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है।