Extreme Heat: गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, राजस्थान में पारा 44.5°C पार, अगले 2 दिन और बढ़ेगी तपिश

Heatwave Rajasthan: राजस्थान में गर्मी ने अप्रैल के तीसरे सप्ताह में ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार 23 अप्रैल को राज्य का सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी ऊपर है। प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और आने वाले 2-3 दिनों में इसमें 1-2 डिग्री की और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हीटवेव (लू) की स्थिति बन सकती है। खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं।
हालांकि, राहत की हल्की उम्मीद भी दिखाई दे रही है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 25 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूलभरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन उमस बढ़ने के आसार भी हैं।
|शहर
|अधिकतम तापमान (°C)
|श्रीगंगानगर
|44.5
|कोटा
|43.0
|चित्तौड़गढ़
|42.5
|चूरू
|42.6
|पिलानी
|42.2
गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर 12 से 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचने, अधिक पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।
आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज और सख्त होने वाला है, ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है।
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