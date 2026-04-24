Rajasthan: गर्भवती महिला से छेड़छाड़ का आरोपी निकला हथियार तस्कर, पिस्टल सहित 2 आरोपी गिरफ्तार

आरोपी से घटना के समय पहने कपड़े, चप्पल और वारदात के बाद फरार होने में उपयोग की गई कार भी बरामद कर ली गई है। गौरतलब है कि पीड़िता ने राजकॉप सिटीजन ऐप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया था कि मालवीय नगर जयपुर के पास गली में किसी युवक ने उसे गलत टच किया और छेड़खानी की। चिल्लाने पर युवक ने उसकी तरफ पत्थर उठाया और वहां से भाग गया। घटना के बाद जवाहर सर्कल के ड्यूटी ऑफिसर एएसआई महेश चन्द और हैड कांस्टेबल अंगदराम को निलंबित किया जा चुका है।