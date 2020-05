Jammu-Kashmir : कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बुधवार और गुरुवार की दरम्यानी रात से जारी मुठभेड़ ( Encounter ) सुबह 8 बजे समाप्त हो गई। घंटों चली इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच भीषण गोलीबारी होने की सूचना है।

इस मुठभेड़ में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ के बाद सेना से इलाके में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन ( Search Operation ) शुरू कर दिया है।

Jammu & Kashmir: An encounter broke out at Yamrach area of Kulgam between security forces & terrorists last night. Search operation underway. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/WK1UtfArt3