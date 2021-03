जम्मू-कश्मीर: सोपोर में नगर परिषद कार्यालय पर आतंकी हमला, पार्षद समेत दो की मौत

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर सामने आई है। यहां नगर परिषद के ऑफिस पर आतंकी हमला हुआ है। हमले में एक पार्षद और एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। यह घटना सोपोर की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आतकियों ने यह हमला उस समय किया जब नगर परिषद की ऑफिस में पार्षदों की बैठक चल रही है। हमले में एक काउंसलर और पुलिसकर्मी की मौत बताई जा रही है। जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

जम्मू-कश्मीर: शोपियां में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया

#UPDATE | One councillor & one policeman died. One councillor has been injured in Sopore militant attack: Kashmir IG Vijay Kumar