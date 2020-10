Jammu- Kashmir : शोपियां मुठभेड़ में दूसरा आतंकी भी ढेर, घातक हथियार बरामद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-kashmir ) शोपियां जिले के मेल्होरा गांव में सुरक्षा बलों ( Security Forces ) ने एक मुठभेड़ में मंगलवार को दूसरे आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। एक अन्य आतंकी को सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात ही सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। घटनास्थल से सेना के जवानों में भारी मात्रा में घातक हथियार भी अपने कब्जे में लिया है।

#UPDATE One more terrorist killed during the operation in Melhora area of Shopian district. Total two terrorists have been eliminated so far. One AK rifle and one pistol recovered. The operation has concluded: Indian Army. #JammuAndKashmir