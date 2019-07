झारखंड मॉब लिंचिंग पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेदार

नई दिल्ली। झारखंड में मॉब लिंचिंग ( Jharkhand Mob lynching ) में हुई मुस्लिम युवक की मौत पर सियासी पारा बढ़ने लगा है। एआईएमआईएम ( AIMIM ) नेता असदुद्दीन ओवैसी ( Asaduddin Owaisi ) ने इस तरह की घटनाओं के लिए राज्‍य सरकार को जिम्‍मेदार ठहराया है। ओवैसी ने कहा कि मॉब लिंचिंग ( Mob lynching ) जैसी घटनाएं खत्‍म करने के लिए सरकार को अपनी संवैधानिक जिम्‍मेदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) की सरकारें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही हैं। जिसका असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है।

AIMIM MP, A. Owaisi on Jharkhand mob lynching incident : Incidents of mob lynching aren't going to stop because BJP & RSS have increased sense of hatred against Muslims. They've successfully created a mindset where Muslims are seen as terrorists, anti-nationals & cow slaughters. pic.twitter.com/2klGXdKEda