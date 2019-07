महाराष्ट्र: CM फडणवीस के घर को BMC ने किया डिफॉल्टर घोषित, लिस्ट में 18 मंत्री भी शामिल

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव ( Maharashtra assembly election 2019 ) से ऐन पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( CM Devendra Fadnavis ) सरकार को बड़ा झटका लगा है। यहां बॉम्बे नगरपालिका (BMC) ने CM फडणवीस के सरकारी आवास ‘वर्षा’ ( Varsha ) को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। जानकारी के अनुसार बॉम्बे नगरपालिका ( Brihanmumbai Municipal Corporation ) में फडणवीस के घर का 7,44,981 रुपए का पानी का बिल बकाया है।

Maharashtra CM Devendra Fadnavis's 'Varsha' bungalow has been declared a defaulter by Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) , as Rs 7,44,981 water bill is pending; Names of 18 Maharashtra ministers also in the list of defaulters. pic.twitter.com/qLm0LWlnuE