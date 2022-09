Jharkhand News: 22 वर्षीय प्रेमिका की गोली मार कर प्रेमी ने की हत्या, एक साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे दोनों

युवक ने लड़की को गोली मारकर हत्या कर दिया। खक्सीटोली की रहने वाली 22 वर्षीय खुशबू कुमारी को शहनाईटोली के रहने वाले राजू उरांव ने गोली मारकर हत्या कर दी। दोनो एक साल से लिव इन में रह रहे थे। युवक राजू उरांव अपनी प्रेमिका की हत्या कर फरार हो गया है।

झारखंड की राजधानी रांची के चान्हो इलाके में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक प्रेमिका का नाम खुशबू कुमारी है। वहीं आरोपी प्रेमी का नाम राजू उरांव है। आ रही जानकारी के मुताबिक खुशबू को गोली उसके प्रेमी शहनाई टोली निवासी राजू उरांव ने मारी है। पुलिस को प्रारंभिक जानकारी मिली है कि खुशबू कुमारी और राजू उरांव दोनों प्रेम प्रसंग में थे और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Boyfriend killed 22-year-old girlfriend by shooting, both were living in live-in relationship for a year