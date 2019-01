झारखंड: पुलिस ने मुठभेड़ में पांच नक्सलियों को मार गिराया, सर्च ऑपरेशन जारी

रांची। झारखंड पुलिस को मंगलवार को एक बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल पश्चिम सिंहभूम में सुबह-सुबह नक्सलियों के साथ मुठभेड में पांच नक्सलियों को मार गिराया गया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामाग्री बरामद की गई। खूंटी के एसपी आलोक ने बताया कि लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआइ) के पांच सदस्यों को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया है। अन्य दो को गंभीर चोट लगी है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारुद बरामद किए गए हैं। बता दें कि यह मुठभेड़ चाईबासा जिले के सीमावर्ती इलाके बंदगांव में हुई।

Alok, SP Khunti: 5 Peoples' Liberation Front of India (PLFI) members were killed in an encounter early morning. Two were severely injured and have been admitted to hospital. We have recovered arms and ammunition in huge quantities. #Jharkhand pic.twitter.com/Ex0j8lGzCT