झारखंडः रांची में एम्स के बाथरूम की ग्रिल तोड़कर दो कैदी हुए फरार, इलाज कराने पहुंची थी पुलिस

झारखंड की राजधानी रांची स्थित प्रदेश के सबसे बड़े सराकारी अस्पताल से दो कैदी फिल्मी अंदाज में फरार हो गए। इलाज के लिए रिम्स के कैदी वार्ड में भर्ती हुए दोनों कैदी देर रात बाथरूम की ग्रिल तोड़कर फरार हो गए।

Jharkhand: Two prisoners escaped by breaking the grill of AIIMS bathroom in Ranchi