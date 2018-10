जम्मू कश्मीर: पत्थरबाजों ने की जवान की हत्या, इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में पत्थबाजों ने एकबार फिर कायरना हरकत को अंजाम दिया है। दक्षिणी कश्मीर के पिछले दो दिनों से सेना की ओर से लगातार चलाए जा रहे आतंकवाद विरोधी अभियान से आतंकी ही नहीं बल्कि पत्थरबाज भी बौखला गए हैं। अनंतनाग में पत्थरबाजों के हमले के शिकार हुए भारतीय सेना की क्विक रिएक्शन टीम जवान राजेंद्र सिंह ने शुक्रवार को शहीद हो गए।

Army soldier Rajendra Singh was part of Quick Reaction Team that was providing security to a Border Roads Organisation convoy y'day.When convoy was passing through Anantnag bypass tri-junction,few youth hurled stones at vehicle&he was hit by a stone.He later succumbed to injuries pic.twitter.com/arNCzzQMxV