जम्मू-कश्मीरः अखनूर सेक्टर में सेना की टुकड़ी विस्फोट का शिकार, एक जवान शहीद और दो घायल

श्रीनगर। जम्म-कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां के अखनूर सेक्टर में सेना की टुकड़ी एक विस्फोट का शिकार हो गई। इसमें एक जवान शहीद हो गया और दो घायल हो गए हैं। आननफानन में इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया गया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सेना के सूत्रों के मुताबिक रविवार को जम्मू-कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सेना के जवान आर्मी ट्रक पर सवार होकर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में संदिग्ध विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में तीन सैन्यकर्मी घायल हो गए।

#UPDATE: One of the three injured Army personnel has succumbed to his injuries, at the Military Hospital in Udhampur. #JammuAndKashmir https://t.co/GRXLfuVmR9