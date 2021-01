ड्रग्स केस में कन्नड़ अभिनेत्री श्वेता कुमारी को मिली न्यायिक हिरासत

महाराष्ट्र। अभिनय की दुनिया में नाम कमाने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियों के बीते कुछ महीने अच्छे नहीं रहे। खासकर तब से जब से सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में ड्रग एंगल निकलकर सामने आया है। उसके बाद से एनसीबी ने बॉलीवुड से लेकर साउथ के हीरो और हिरोइन तक से पूछताछ कर ली है। वहीं अब तक तो कुछ नए केस भी सामने आ गए हैं। इस बार मामला कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री श्वेता कुमारी से जुड़ा हुआ है। ड्रग केस में मुंबई की एक अदालत ने उसे 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Maharashtra: Kannada actor Shwetha Kumari has been sent to 14-day judicial custody by a court in Mumbai.



Narcotics Control Bureau (NCB) arrested her on January 4 in connection with the seizure of 400 grams of Mephedrone (MD) on January 2.