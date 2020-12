Kerala : त्रिशूर रोड एक्सीडेंट में 3 की मौत, हाइवे पर लगा जाम

नई दिल्ली। गुरुवार सुबह केरल के त्रिशूर में एक बड़ा हादसा सामने आया है। इस हादसे में नेशनल हाइवे पर सात वाहनों के आपस में टकराने से तीन लोगों की मौत की सूचना है। यह दर्दनाक हादसा त्रिशूर जिले के कुथिरन की है। कुथिरन में आज सु्छबह ह बजकर 45 मिनट पर लॉरी और कार सहित सात वाहनों के आपस में टक्कर से तीन लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद हाइवे पर जाम लग गया। घटना के बाद काफी संख्या संख्या में लोग जुट गए। लोगों की भीड़ की वजह से आवाजाही बाधित हुई।

Thrissur: Three people killed after seven vehicles including lorries and cars collided at Kuthiran, today morning#Kerala pic.twitter.com/4h8w29PEl6