केरल : पेड़ से जा टकराई बस, 1 की मौत और 25 घायल

नई दिल्ली। केरल के कोच्चि जिला में सोमवार तड़के चक्करकरंबु के पास एक भयानक हादसे की सूचना है। यह दुर्घटना एक बस का पेड़ से जा टकराने से हुई। इस घटना में एक व्यक्ति के मौत की सूचना है। साथ ही 25 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को पास के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। कोच्चि पुलिस ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच जारी है।

Kerala: A person dies, 25 others injured as bus rams into a tree near Chakkaraparambu in Kochi early morning today, say Kochi Police pic.twitter.com/UJrH8Glx3T