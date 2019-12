हैदराबाद एनकाउंटरः पुलिसकर्मियों के खिलाफ हो एफआईआर, वकीलों ने लगाई चीफ जस्टिस से गुहार

नई दिल्ली। हैदराबाद में शुक्रवार सुबह पशु चिकित्सक डॉ. दिशा का गैंगरेप-मर्डर करने वाले आरोपी तेलंगाना पुलिस के कथित एनकाउंटर में मारे गए। देशभर में इस खबर को लेकर ढेर सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। जहां आम जनता से लेकर तमाम दिग्गजों ने इस एनकाउंटर को अच्छा कदम करार दिया, कईयों ने इसका विरोध किया। अब तमाम वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर कई जगह गुहार लगाई है और एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की है।

मीडिया से बातचीत में एक वकील गुणरत्न सदावर्ते ने कहा कि मुंबई के तमाम वकीलों ने मेरे साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तेलंगाना उच्च न्यायालय और पुलिस महानिदेशक के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की है, जिसमें "मुठभेड़ के नाम पर 4 आरोपियों को मार डालने के लिए पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई।"

Lawyer Gunaratna Sadavarte to ANI: Mumbai based lawyers ,including me filed a letter petition before CJI ,National Human Rights Commission of India, Telangana HC&DGP demanding registration of FIR against police personnel for "killing 4 accused in custody in the name of encounter." pic.twitter.com/AFXzunXtZx