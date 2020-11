मध्य प्रदेश : सतना में कार-डंपर ट्रक की टक्कर, 7 की मौत, 5 घायल

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के सतना जिले में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। कार और डम्पर ट्रक के बीच इस हादसे में 7 लोगों की मौत होने की सूचना है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में पांच लोग घायल भी हुए हैं। घायलों की हालत गंभीर है। सभी घायलों को रीवा के एक अस्पताल में उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है।

Madhya Pradesh: Seven people killed, five injured in a collision between a car and dumper truck in Satna. All injured referred to a hospital in Rewa