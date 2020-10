महाराष्ट्र : पुणे अपहरण और गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 की तालश जारी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पुणे में एक 15 वर्षीय लड़की का अपहरण के बाद गैंगरेप के मामले में स्थानीय पुलिस ने चार में से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे पुलिस इन आरोपियों की तलाश में घटना की सूचना मिलने के बाद से ही जुटी थी। अपहरण और गैंगरेप का यह मामला दो दिन पहले की है। फिलहाल पुणे पुलिस दो अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।

Two of the four accused arrested for alleged abduction and gang rape of a 15-year-old girl in Pune, Maharashtra.