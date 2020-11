कोच्चि सतर्कता विभाग की बड़ी कार्रवाई, मोहम्मद हनीस को बनाया पलारीवट्टोम घोटाले में आरोपी

नई दिल्ली। केरल के कोच्चि सतर्कता विभाग ने पलारीवट्टोम फ्लाईओवर घोटाला मामले में उद्योग विभाग में सचिव मोहम्मद हनीस को अभियुक्त बनाया है। घोटाले के समय मोहम्मद हनीस सड़क और पुल विकास निगम ( RBDCK ) के प्रबंध निदेशक थे। साथ ही पलारीवट्टोम फ्लाईओवर के निर्माण के प्रभारी भी थे। हनीस को अभियुक्त बनाने के बाद सतर्कता विभाग की ओर से जरूरी कानूनी कार्यवाही जारी है।

Kerala: Kochi Vigilance department arraigns Industries Secretary Mohammed Hanish as an accused in Palarivattom flyover scam case. He was the managing director of Roads and Bridges Development Corporation (RBDCK), which was in charge of the construction of the Palarivattom flyover