खुद को हिंदू बता शादी करने पहुंचा था मुस्लिम अधेड़, मंडप पर बैठने से पहले हुई पहचान, फिर...

Jharkhand News: खुद को हिंदू बता एक मुस्लिम अधेड़ गरीब नाबालिग से शादी करने पहुंच गया। लेकिन मंडप पर बैठने से पहले उसकी पहचान हो गई। फिर लोगों ने उसकी जमकर कुटाई की। मामला झारखंड के बोकारो शहर से सामने आया है। पहचान सामने आने पर अधेड़ दूल्हा मौके से भाग निकला। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

Man Trying to Marry Minor girl in Bokaro Hiding his Muslim Identity