झारखंड में दर्दनाक हादसा सरकारी स्कूल में मिड डे मील के गर्म टब में गिरने से दो बहनों की मौत

सरकारी स्कूल में छात्रों को दी जाने वाली मिड डे योजना के लिए बनाए जा रहे भोजन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। चावल के गर्म पानी से भरे टब में गिरने से दो बच्चियों की मौत हो गई। यह हादसा झारखंड के पलामू जिले से सामने आई है। हादसे में मरने वाली दोनों बच्चियां आपस में बहन थी। दोनों की मौत से परिवार में कोहराम मचा है।

Two Sisters Died After Fell in hot tub of Mid Day Mill in jharkhand