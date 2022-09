Mohali MMS Leak: एक कॉल से खुला था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के MMS कांड का राज, एक्शन में दो राज्यों की पुलिस

मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए एमएमएस कांड से देशभर में हड़कंप मचा हुआ है। शनिवार देर रात से ही इस मामले की चर्चाएं हैं और बवाल इस कदर बढ़ गया है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक दो नहीं बल्कि 6 दिन के लिए विश्वविद्यालय को ही बंद करने का फैसला लिया है। इस मामले की आंच दो राज्यों तक पहुंच चुकी है।

पंजाब के मोहाली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राओं के एमएमएस लीक से देशभर में गुस्सा है। इस एमएमएस कांड सभी को हिला कर रख दिया है। लड़कियों के नहाते हुए कथित वीडियो को लेकर यूनिवर्सिटी में तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि इसको लेकर लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। यूनिवर्सिटी ने बढ़ते तनाव के बीच 6 दिन तक बंद का ऐलान भी कर दिया है। वहीं कई स्टूडेंट्स इस कांड के बाद यूनिवर्सिटी छोड़कर भी जाने लगे हैं। आइए जानते हैं, इस पूरे तनाव की असली वजह क्या है और आखिर आखिर ये मामला क्या है, ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है।

