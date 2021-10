नवाब मलिक ने फिर से लगाए समीर वानखेड़े पर आरोप, 'एनसीबी ने कई लोगों को झूठे मामलों में फंसाया और मेरे पास सबूत हैं'

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए ड्रग से संबंधित कई मामले फर्जी थे। इतना ही नहीं मलिक ने आरोप लगाया कि वानखेड़े के पास निजी लोगों की फौज थी जो छापेमारी के बाद नशीला पदार्थ डालकर लोगों को फर्जी मामलों में फंसाने में संलिप्त थी।

मलिक ने कहा कि वह अपने दावों की पुष्टि करने और वानखेड़े का पर्दाफाश करने के लिए और सबूत पेश करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि वानखेड़े ने लोगों को फंसाया और सस्ते प्रचार के लिए उनकी जमानत में देरी करने की कोशिश की।

मलिक ने यह भी कहा कि एक रेस्तरां से खानपान सेवा के माध्यम से क्रूज पर ड्रग्स उपलब्ध कराए गए। उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिकाना हक पर भी सवाल उठाए। मलिक ने कहा कि एक लड़की ने अपनी बहन के बारे में मीडिया से बात की, जिसे कथित तौर पर वानखेड़े ने झूठे मामले में फंसाया था। उन्होंने कहा कि ऐसे सैकड़ों लोग वानखेड़े का पर्दाफाश करने के लिए आगे आएंगे।

I have sent a copy of the unnamed NCB official's letter to the DG Narcotics requesting him to investigate case no. 22 which is mentioned in the letter and also stated in a media interview by Panch/Witness Mr. Shekhar Kamble (1/2) pic.twitter.com/87Ax7OviVz