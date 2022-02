मुंबई के शख्स ने फेसबुक विज्ञापन से की हल्दीराम नमकीन खरीदने की कोशिश, 18,666 रुपए की ठगी का हुआ शिकार

मुंबई के एक शख्स ने फेसबुक पर हल्दीराम की मिठाई और स्नैक्स के बारे में एक विज्ञापन देखा। उन्होंने विज्ञापन में दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल किया, इस बात से अनजान थे कि साइबर जालसाज अपने नंबर मिठाई की दुकानों, शराब की दुकानों, कूरियर सेवाओं और ग्राहक सेवा सेवाओं के रूप में अपलोड करते हैं।

साइलबर वर्ल्ड एक तरफ जहां हमारी सुविधाएं को बढ़ाया वहीं परेशानी या फिर अपराध ने चिंता भी बढ़ा दी है। डिजिटिलाइजेशन के दौरान अब हर चीज हमें घर बैठे मिल जाती है, लेकिन इसका बड़ा नुकसान भी देखने को मिलता है। कई बार ऑनलाइन शॉपिंग के चलते हम बड़ी ठगी का शिकार हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही मुंबई के रहने वाले एक शख्स के साथ हुआ है। दरअसल इस शख्स ने फेसबुक विज्ञापन के जरिए हल्दीराम के स्नैक्स खरीदने की कोशिश की, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये कोशिश उन्हें बड़ी ठगी का शिकार बना देगी।





