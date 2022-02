बिहार पुलिस का कारनामा, मुर्दे को हथकड़ी पहनाकर ले गई अस्पताल, जानिए फिर क्या हुआ

बिहार से पुलिस की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल हाजीपुर पुलिस ने एक मुर्दे को हथकड़ियां पहना दी। इतना ही नहीं पुलिस मुर्दे को बीमार बताकर इलाज के लिए अस्पताल भी ले गई। बाद में डॉक्टरों ने पुलिस के झूठ की कलई खोल दी।

बिहार से बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल लोगों की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार पुलिस की एक बड़ी लापरवाही ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला हाजीपुर का है। जहां पुलिस ने मुर्दे को ही हथड़कियां पहना डालीं। हाजीपुर पुलिस की इस लापरवाही के चलते सरकार को भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अपनी गर्दन बचाने के लिए बिहार पुलिस ने एक मरे हुए कैदी को हथकड़ी में जकड़कर अस्पताल पहुंचा दिया। जेल में हुई कैदी की मौत के मामले पर पर्दा डालने के लिए जेल अधिकारियों ने शव को हथकड़ियों में जकड़कर अस्पताल भेज दिया। इतना नहीं पुलिस अधिकारी हॉस्पिटल में ही मुर्दे को बीमार बताने का नाटक भी करते रहे।

Bihar Police Took Dead Prisoner In Handcuffed to the Hospital