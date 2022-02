दिल्लीः हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर बेटी के सामने की मां की हत्या, पुलिस को लड़की के बयान पर शक

देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। यहां घर में घुसकर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने बेटी के सामने ही मां की हत्या कर दी। खास बात यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस को बेटी के बयान पर ही संदेह है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक 19 फरवरी को कॉल मिली थी कि एक महिला की बदमाशों ने हत्या कर दी है। पुलिस जब घर पहुंची तो उसके होश उड़ गए। घर की पहली मंजिल पर 55 साल की महिला का शव खून से लथपथ बेड पर पड़ा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तुरंत शव को कब्जे में ले लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी। खास बात यह है कि कुछ हथियारबंद बदमाशों ने बेटी के सामने ही मां की गला रेत कर हत्या की है। पुलिस को बेटी के इस बयान पर संदेह है।

Woman Murdered In front of daughter In delhi Ambedkar Nagar