नोएडा पुलिस ने किया फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार

नई दिल्ली। नोएडा पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। नोएडा पुलिस ने सेक्टर-62 में संचालित इस कॉल सेंटर के दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस बारे में अतिरिक्त डीसीपी रणविजय सिंह ने कहा है कि फर्जी कॉल सेंटर चलाने के आरोपी कम ब्याज दरों पर लोगों को ऋण दिलाने के बहाने धोखा देता रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में गहन जांच जारी है। इस बात का पता लगाने का प्रयास जारी है कि फर्जी कॉल सेंटर से किस-किसके ताड़ जुड़े हैं।

Noida Police busted a fake call centre and arrested two people in Sector-62 yesterday. Additional DCP Ranvijay Singh said, "The accused cheated people on the pretext of getting them loans on low rates". pic.twitter.com/Cy6VI9fLu0