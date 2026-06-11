Jaipur Crime: काम दिलाने के बहाने घर बुलाया और बना लिया वीडियो, 3 करोड़ रुपए मांगने वाली महिला गिरफ्तार

गैंग ने शुरुआत में पीड़ित को बंधक बनाकर उसके परिवार वालों से 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। बाद में सौदा 2 लाख रुपए पर तय हुआ और दबाव बनाने के लिए आरोपी महिला ने पीड़ित से 5,000 रुपए ऑनलाइन भी ट्रांसफर करवा लिए। एसीपी चाकसू भवानी सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जब इस मामले में तकनीकी अनुसंधान शुरू किया, तो पूरी कहानी पलट गई। पुलिस ने टेक्निकल सेल की मदद से मौका निरीक्षण किया और आरोपी महिला के आवागमन के रूट व साथियों के साथ उसके आपसी संबंधों की पड़ताल की।