ओडिशा के ढेंकनाल में दर्दनाक हादसा, दीवार ढहने से चार लोगों की मौत

नई दिल्ली। ओडिशा से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां के ढेंकनाल में रविवार के दिन बड़ा हादसा हो गया है। जिसमें लोगों की जान तक चली गई। दरअसल ढेंकनाल में दीवार ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई है। जबकि इस हादसे में पांच लोग घायल हो गए हैं। हादसे की वजह से आस-पास के लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल प्रशासन मुस्तैदी दिखाते हुए मौके पर पहुंच गया है और राहत काम शुरू कर दिया गया।



ये है पूरा मामला

ये दर्दनाक हादसा ढेंकनाल शरहर के बाहरी इलाके में अससुआ बाजार में हुआ है। जहां एक चावल मिल की दीवार अचानक गिर गई। इस दीवार के गिरने से करीब 10 लोग इस चपेट में आ गए। इनमें से चार ने तो वहीं दम तोड़ दिया जबकि 5 लोग इसमें घायल हो गए हैं। एक को मामूली चोट आई है। घायल पांच लोगों को करीब के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है।

Dhenkanal: 4 dead and 5 injured after wall of a rice mill collapsed near Alasua market. Rescue operations underway. #Odisha pic.twitter.com/OXHC5Qel35