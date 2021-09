Pak-organised Terror Module: यूपी एटीएस ने सौंपे तीन संदिग्ध, दिल्ली पुलिस ने दो को छोड़ा, तीसरा लापता!

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी पुलिस की एटीएस द्वारा मंगलवार को पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किए जाने के बाद कई स्थानों से छह लोगों को पकड़ा गया था। इसके बाद यूपी एटीएस ने इस मॉड्यूल से जुड़े होने के शक में तीन लोगों को उठाया था। हालांकि बुधवार को इस मामले में उस वक्त हास्यापद स्थिति हो गई, जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपी एटीएस द्वारा उन्हें सौंपे गए तीन लोगों में से पूछताछ के बाद दो को छोड़ दिया। वहीं, इस पूरे मामले में फिलहाल तीसरा संदिग्ध लापता है क्योंकि स्पेशल सेल का कहना है कि यूपी एटीएस ने उन्हें दो ही संदिग्ध सौंपे थे।

ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाक समर्थित आतंकी मॉड्यूल से कथित रूप से जुड़े दो संदिग्धों इम्तियाज और मोहम्मद जलील को बुधवार को रिहाल कर दिया। मंगलवार को दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की एटीएस ने आतंकी मॉड्यूल से कथित जुड़ाव के चलते प्रतापगढ़ से मोहम्मद इम्तियाज (कल्लू), रायबरेली स्थित ऊंचाहार से मोहम्म्द जमील और प्रयागराज स्थित करेली से मोहम्मद ताहिर (मदनी) को उठाया था।

यह भी पढ़ेंः क्या है पाक-आर्गनाइज्ड टेरर मॉड्यूल, जानिए पूरी कहानी

मंगलवार को यूपी एटीएस प्रमुख जीके गोस्वामी और यूपी पुलिस के एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) प्रशांत कुमार ने मीडिया को यह जानकारी दी थी। तीनों को इस मॉड्यूल का आरोपी करार दिया गया था और तीनों को ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपने के बारे में बताया गया था।

Two persons, Imtiyaz and Mohammad Jaleel, who were detained by Delhi Police Special Cell on suspicion of having links with a Pak-organised terror module, have been released today: Delhi Police Special Cell

हालांकि बुधवार शाम तक हालात काफी बदल गए और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जलील और इम्तियाज को अपनी जांच और पूछताछ के बाद जाने दिया। वहीं, तीसरे संदिग्ध ताहिर के बारे में स्पेशल सेल ने किसी भी तरह की सूचना होने से ही मना कर दिया।

बताया गया है कि स्पेशल सेल की पूछताछ में जलील और इम्तियाज की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद उनके परिवार को बुलाकर दोनों को उन्हें सौंप दिया गया। पुलिस जांच में अब तक इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सके हैं।

हालांकि इन सबके बीच सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यूपी एटीएस द्वारा स्पेशल सेल को सौंपा गया, तीसरा संदिग्ध कहां चला गया, कोई नहीं बता पाया है।

The arrested have stated that there were 14-15 Bangla speaking persons in their group who might have been taken for similar training. It looks like this operation was closely coordinated from across the border: Neeraj Thakur, Special CP, Delhi Police Special Cell pic.twitter.com/oGpCHRjqPR