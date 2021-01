पोलाची रेप केस : CBI ने 3 और लोगों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। तमिलनाडु के कोयंबटूर में दो साल पहले घटित पोलाची रेप केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी सहित चार लोगों को फरवरी—मार्च 2019 में गिरफ्तार किया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के शुरुआती दिनों में एआईएडीएमके के नेताओं पर इस रेप के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया था।

Central Bureau of Investigation (CBI) has arrested three more persons, in connection with the 2019 Pollachi sexual assault case pic.twitter.com/Fq6KywFu3Q