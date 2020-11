Punjab :  लुधियाना में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेदअबी, टिब्बा रोड पर मिले फटे हुए पन्ने

नई दिल्ली। पंजाब के लुधियाना जिले के टिब्बा रोड पर सिखों के पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब के फटे हुए पन्ने मिले हैं। इसे असामाजिक तत्वों की ओर से गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी माना जा रहा है। इस बात को लेकर लुधियाना में तनाव का माहौल है।

Punjab: Torn pages of Sikh holy Guru Granth Sahib found at Tibba Road in Ludhiana, last night



Ludhiana CP says, "A man has confessed to the act & submitted that he did so to get famous. Stringent action to be taken against the man. Appeal to the public to maintain peace." pic.twitter.com/vDUpknOwBR