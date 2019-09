दिल्ली: आप नेता सत्येंद्र जैन के घर चोरी, बाथरूम की टोटी तक निकाल ले गए चोर

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के घर चोरी का मामला सामने आया है। मंत्री के घर चोरी से आसपास के इलाके के लोग हैरान है। घटना की जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हैरानी की बात यह रही कि चोर मंत्री के बाथरूम की टोटी तक चुरा ले गए।

बता दें कि चोरी की यह वारदात सरस्वती विहार की है। जैन ने घर में चोरी की जानकारी खुद ट्वीट कर दी।

Theft in my house at Saraswati Vihar. All floors searched thoroughly for hours. Anti social element and thieves have no fear of @DelhiPolice . pic.twitter.com/1JBkaa25NL