दिल्लीः 14 साल से अकेले रह रहे बुजुर्ग दंपती का घर में मिला शव, अमरीका में रहते हैं बच्चे, जांच में जुटी पुलिस

अकेलेपन के अवसाद में जान दे देने का एक उदाहरण आज राजधानी दिल्ली से सामने आया है। जहां 14 साल से अकेले रह रहे बुजुर्ग दंपती का शव उनके घर में मिला। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

Senior Citizen Couple Dead Body Found in Delhi both living alone