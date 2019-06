नई दिल्‍ली। श्रीलंका में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में तमिलनाडु के कोयंबटूर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आईएस मॉड्यूल से जुड़े 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के लिए सुबह 6 बजे कोच्चि से एनआईए के आला अधिकारी कोयंबटूर पहुंच गए थे। इस समय कोयंबटूर में आईएस के कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम ने पोथनूर में अजरुद्दीन उक्कादम, सद्दाम, अकबर, कुणियामथुर में अबूबकर सिद्दीक और अल अमीन कॉलोनी में इधियाथुल्ला के घर की तलाशी में जुटी है।

श्रीलंका से मिली जानकारी के आधार पर मारे छापे

बता दें कि श्रीलंका में हुए ब्‍लास्‍ट के बाद श्रीलंका की जांच एजेंसियों ने भारतीय जांच एजेंसियों से 5 संदिग्धों के फोन नंबर शेयर किए थे। इन संदिग्धों का संबंध आतंकी संगठन आईएस से बताया गया है। भारत ने भी कुछ ऐसे लोगों के नंबर वहां की जांच एजेंसियों से शेयर किए है जो श्रीलंका के दो फिदायीनों के परिवार से संपर्क में थे। एनआईए की एक टीम कुछ दिन पहले आईएस के इन संदिग्धों की जानकारी जुटाने के लिए श्रीलंका गई थी। वहां से मिली जानकारी के आधार पर कोयंबटूर में बुधवार को छापेमारी की गई।

Tamil Nadu: The searches at 7 locations in Coimbatore are being conducted by National Investigation Agency (NIA) in connection with ISIS module case. https://t.co/AMxa7c26Oe