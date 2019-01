जम्मू-कश्मीर में फिर आतंकी हमला, पुलिस स्टेशन पर फेंका ग्रेनेड, तीन लोग घायल

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है। कुलगाम में आतंकियों ने पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया है। इस हमले में तीन आम नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इलाके में सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है।

पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला

जानकारी के मुताबिक, हमला बुधवार दोपहर को हुआ है। अचानक आतंकियों ने पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। धमाके से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं, इस हादसे में तीन आम नागरिक गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई है। सेना की ओर से सर्च अभियान शुरू कर दिया है और इलाके में लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि, इस घटना पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और ज्यादा जानकारी का इतंजार है।

#Visuals: Jammu and Kashmir: Terrorists lobbed a grenade towards a Police station in Kulgam, three civilians injured (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/45mfZLLfla