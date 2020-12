श्रीनगर के लावापोरा इलाके में एक आतंकी की मिली लाश, सर्च ऑपरेशन जारी

श्रीनगर। श्रीनगर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला लगातार जारी है। कश्मीर पुलिस के साथ सेना के ऑपरेशन को लगातार सफलता मिल रही है और आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। कश्मीर जोन पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार एक एनकाउंटर में आतंकवादी को मार गिराया है। जिसकी लाश को बरामद कर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन के तहत बाकी आतंकियों की तलाशी की जा रही है। जल्द ही बाकी लोगों को तलाश कर लिया जाएगा।

One terrorist neutralised in the ongoing operation in Lawaypora area of Srinagar: Kashmir Zone Police



(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/pod5s7dOx7