,दिल्ली हिंसा: SIT के हत्थे चढ़े तीन और आरोपी, शाहरुख की पुलिस रिमांड बढ़ी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के उत्तरी-पूर्वी इलाकों में भड़की हिंसा मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ( SIT ) ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम तारीक रिजवी, लियाकत और रियासत हैं। बताया जा रहा है कि इनमे से एक आरोपी ने आईबी अफसर अंकित शर्मा के हत्यारोपी ताहिर हुसैन की मदद की थी।

पुलिस तीनों आरोपियों के साथ पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस ने ताहिर हुसैन की लाइसेंसी पिस्टर और 24 कारतूस जब्त किए हैं।

Delhi Police official: Three persons, Tarik Rizwi, Liaqat and Riyasat, have been detained in connection with #DelhiViolence . pic.twitter.com/TkCgQTFm8R

वहीं, दिल्ली हिंसा के दौरान पुलिस हेड कांस्टेबल के ऊपर पिस्टल तानने वाले शाहरुख को दिल्ली न्यायालय ने शनिवार को तीन दिन के लिए पुलिस हिरासत बढ़ाई।

उसे कड़ी सुरक्षा के बीच चार दिन की हिरासत के आखिरी दिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट विजय श्री राठौर के सामने पेश किया गया।

पिछले महीने उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में हुए हिंसा में शाहरुख का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल दीपक दहिया के ऊपर पिस्टल ताने हुए है।

Delhi Police Official: Police is interrogating one of them for hiding suspended AAP Councilor Tahir Hussain. The AAP councilor is under police custody in connection with Intelligence Bureau Officer Ankit Sharma murder case. https://t.co/aayRICCJlW