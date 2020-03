दिल्ली हिंसा पर मित्र देशों के विरोध को लेकर विदेश मंत्री बोले, यह असल दोस्तों के परखने का समय

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) और दिल्ली हिंसा ( Delhi Riots ) पर कुछ पड़ोसी देशों की ओर से हो रही भारत की आलोचना पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ( EAM S Jaishankar ) ने करारा जवाब दिया है।

विदेश मंत्री ( Foreign Minister ) ने कहा कि यही समय है, जब भारत के असली और सच्चे दोस्तों की परख हो रही है। उन्होंने कहा कि अब भारत के वास्तविक देशों की पहचान हो रही है।

विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया जब हाल ही में ईरान और अमरीका के कुछ नेताओं ने भारत की आलोचना की।

#WATCH External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar at Global Business Summit in Delhi, on being asked 'are we losing our friends(in the world)?: Maybe we are getting to know who our friends really are... pic.twitter.com/StVz9w4BrG — ANI (@ANI) March 7, 2020

दरअसल, ग्लोबल बिजनस समिट ( Global Business Summit ) में जब विदेश मंत्री जयशंकर से पूछा किया कि क्या भारत एक-एक कर अपने दोस्तों को खोता जा रहा रहा?

इसका जवाब देने हुए उन्होंने कहा कि शायद अब भारत के असल दोस्तों की पहचान हो रही है।

आपको बता दें कि सवाल में एक शख्स ने ईरान और अमरीकी विपक्षी पार्टी के नेताओं का नाम लेते हुए पूछा कि इन मित्र देशों की भारत से नाराजगी क्यों है।

EAM Subrahmanyam Jaishankar on if India has not been able to explain position on CAA or has been misunderstood: There are sections of the world outside the media. I engage Govts. I was in Brussels, I had 27 foreign ministers in a room to whom I was talking... (1/2) pic.twitter.com/od686ntkNH — ANI (@ANI) March 7, 2020

कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर नागरिकता संशोधन कानून पर भी खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि हर किसी के नागरिकता को लेकर अलग विचार है।

क्या कोई ऐसा देश है, जो कहता हो कि उनके यहां दुनिया के हर व्यक्ति का स्वागत है। आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला खामनेई ने भारत विरोधी बयान दिया था।

उन्होंने कहा था कि भारत में मुसलमानों के नरसंहार से दुनियाभर के मुस्लिमों का दिल दुखा है। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार से कट्टर हिंदुओं और उनके दलों पर रोकथाम लगाने की भी बात कही थी।

EAM:Point we make on CAA is that it can't be anybody's case that a Govt&Parliament doesn't have the right to set terms of citizenship. We have tried to reduce the large number of stateless people we have in this country.Everybody when they look at citizenship has a context (2/2) https://t.co/l0N6w186U1 — ANI (@ANI) March 7, 2020

यही नहीं ईरान के सर्वोच्च नेता ने यहां तक कह डाला कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं भारत इस्लामिक दशों के समूह में अलग-थलग न पड़ जाए।

आपको बता दें कि ईरान भारत का पुरान मित्र देश रहा है। लेकिन अमरीका के साथ भारत के नजदीकि संबंधों के बाद खासकर ईरान से तेलबंदी के बाद उसके तेवरों में मुखरता देखने को मिली है।

जबकि हाल ही में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के बाद ईरान खुलकर भारत के विरोध में आ खड़ा हुआ है।