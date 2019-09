दिल्ली- डीएनडी टोल प्लाजा के पास एंबुलेंस ट्रक से टकराई, डॉक्टर की मौत, चार घायल

नई दिल्ली। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर ( DND Flyover ) पर शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक एम्बुलेंस को ट्रक ने टक्कर मार दी। डीएनडी पर हुए इस दर्दनाक हादसे में इलाज के लिए ले जाए जा रहे बच्चे और डॉक्टर की रास्‍ते में मौत हो गई।

Delhi: Two including a doctor dead and four injured after an ambulance collided with a truck near DND toll plaza.The injured have been shifted to hospital.