Karnataka : Bengaluru में विधायक के घर हमला, दो की मौत, 60 पुलिसकर्मी घायल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट ( coronavirus Crisis ) के बीच कर्नाटक ( Karnataka ) के बेंगलुरु ( Bengaluru ) में काफी बवाल मच गया है। कांग्रेस (Congress) विधायक श्रीनिवास मूर्ति ( Shrinivas Murti ) के करीबी ने फेसबुक पोस्ट ( Facebook Post ) पर कुछ ऐसा लिखा दिया, जिससे लोग भड़क गए। परिणाम ये है कि लोगों ने विधायक के घर हमला बोल दिया। इस हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई है। जबकि, 60 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं, इस मामले में अब तक 110 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन, मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में धारा 144 ( Section 144 ) लगा दी गई है। वहीं, हिंसाग्रस्त क्षेत्र में कर्फ्यू ( Curfew ) लगा दिया गया है।

@CPBlr says the mob gheraoed the police station and set vehicles on fire. Senior police officers rushed to the area. Situation very tense. pic.twitter.com/Wtev7vp18Z

बेंगलुरु में बवाल

जानकारी के मुताबिक, विधायक श्रीनिवास मूर्ति ( Congress Mla Shrinivas Murti ) के एक करीबी ने एक समुदाय विशेष को लेकर कुछ पोस्ट लिखा। पोस्ट सामने आने के बाद समुदाय के लोग भड़क गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, समुदाय के लोग पुलिस स्टेशन ( Police Station ) शियाकत दर्ज कराने पहुंचे। लेकिन, आरोप है कि पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की और मामले को आपस में सुलझाने के लिए कहा। इसके बाद लोगों ने विधायक के घर (Mla House) और पुलिस स्टेशन का घेराव किया। बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में मौके पर भीड़ जमा हो गई। इसके बाद तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस स्टेशन और विधायक के घर को आग के हवाले कर दिया। काफी संख्या में पुलिस वाहन को जलाया गया। वहीं, भीड़ को भड़कता देख पुलिस ने उनपर लाठीचार्ज ( Lathi Charge ) भी किया। साथ ही ओपन फायरिंग (Open Firing) भी की गई। बताया जा रहा है कि इस फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं।

Congress MLA Srinivas Murthy's residence in Bengaluru vandalised, allegedly over an inciting social media post by his nephew. Karnataka Home Minister says, "Issue to be probed but vandalism is not the solution. Additional forces deployed. Action will be taken against miscreants." pic.twitter.com/Xa1q6SI6mG