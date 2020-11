भारतीय सेना के ऑपरेशन के बाद चार साथियों समेत खुंखार उल्फा नेता का सरेंडर

नई दिल्ली। भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने एक ऑपरेशन में खतरनाम उल्फा नेता को अपने साथियों के साथ सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। सरेंडर के दौरान उनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है। आपको बता दें कि भारतीय सेना की इंटेलीजेंस ने मेघालय-असम-बांग्लादेश बॉर्डर पर एक ऑपरेशन के दौरान इनको खोज निकाला।

In a swift and well-planned operation executed by Indian Army Intelligence agencies at Meghalaya-Assam- Bangladesh Border, dreaded hardcore ULFA(I) leader, SS Col Drishti Rajkhowa, along with four accomplices, surrendered with a huge quantity of arms: Indian Army pic.twitter.com/jNTqFRQF0e