'मुझे कोई डिग्गी में पकड़कर ले गया',14 साल की लड़की ने रची अपने ही अपहरण की कहानी, फिर ऐसे हुआ खुलासा

Uttarakhand: एक अपहरण की घटना से ऐसा हड़कंप मचा कि पुलिस और परिजन बच्ची को ढूँढने में दिन-रात जुट गए लेकिन जब ये गुत्थी सुलझी तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये लड़की दो दिनों तक पुलिस और परिजनों को नचाती रही।

अपहरण का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी की हैरत में डाल दिया है। जिले में 14 साल की लड़की के अपहरण की खबर फैली तो हड़कंप मच गया। ये लड़की 2 दिनों तक घर से गायब रही और फिर अपने परिजनों को अपने अपहरण की बात बताई। परिजनों ने तुरंत मामला दर्ज करवाया और पुलिस जांच में जुट गई। जांच के बाद लड़की मिली तो सामने आया कि उसका अपहरण तो हुआ ही नहीं था अब परिजन पुलिस के सवालों के घेरे में हैं।

Uttarakhand:A minor girl from Rudraprayag fakes kidnapping to fools police and family