नई दिल्‍ली। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रंजिश में हत्‍‍‍‍या का दौर अभी थमा नहीं है। ऐसे ही एक मामले में रविवार देर रात उत्तर 24 परगना के भाटपारा मेंं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्‍या का मामला सामने आने के बाद स्‍थानीय पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

West Bengal: A BJP worker, Chandan Shaw, was shot dead by unidentified assailants late last night in Bhatapara of North 24 Parganas district. Security forces have been deployed in the area. Investigation has started.