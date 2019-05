पश्चिम बंगाल: BJP की विजय रैली पर TMC कार्यकर्ताओं ने किया बम से हमला

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव समाप्‍त होने के बाद भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा के बीच सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अब भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बीरभूम में पार्टी की विजय रैली पर बमों से हमला करने का आरोप लगाया है। हमले की घटना बीरभूम के लोकपुर कॉलेज के पास की है।

West Bengal: A bomb was hurled at the 'Vijay Rally' of BJP supporters, allegedly by TMC supporters, in Birbhum under Mayureswar police station limits yesterday. Police say no injuries were reported. pic.twitter.com/6MJAHGO0vv