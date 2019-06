पश्चिम बंगाल: दमदम में TMC नेता की हत्या, बर्दवान में झड़प के बाद आगजनी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई हिंसक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला एक तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) कार्यकर्ता की हत्या से जुड़ा है। नॉर्थ 24 परगना के दमदम में मंगलवार को टीएमसी के एक नेता की गोली बरसा कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान दमदम नगर निगम के वार्ड (6) अध्यक्ष निर्मल कुंडू के रुप में हुई है।

