महिला ने मुंह में रखा था जहर, Kiss करते ही युवक की हुई मौत, गिरफ्तार

Drugs in Prison: एक महिला ने अपने प्रेमी से मिलने जेल पहुंची थी लेकिन इस दौरान इस महिला ने बड़ी ही चालाकी से उसे जहर दिया और किसी को इसकि भनक तक नहीं लगी। बाद में आरोपी कैदी की मृत्यु हो गई। अब महिला भी पुलिस हिरासत में है।

आपने जहर देकर मारने की खबरें तो कई सुनी होंगी लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। एक महिला मुंह में जहर भर जेल में एक कैदी से मिलने पहुंची। महिला ने जेल पहुंचकर कैदी को किस किया और कुछ समय बाद कैदी की मौत हो गई। इस घटना से जेल अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Woman Charged With Murder, Accused of Passing Drugs in Prison With a Kiss