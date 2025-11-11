दमोह में 18 हजार अब भी स्कूल शिक्षा के मेप से बाहर, ट्रैकिंग का समय भी बीता

पार्ट एक में परिवारों का सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें ७ लाख ९४८०१ परिवार में अधिकांश के पास शिक्षा विभाग की टीम ने पहुंचकर बच्चों की स्थिति को जाना। इनमें ८१ हजार से अधिक ऐसे बच्चे मिले थे, जो कि मेप नहीं थे और ड्रॉप आउट की सूची में आ रहे थे। इसके लिए पार्ट बी का काम शुरू किया गया, जिसमें केवल इन बच्चों को ट्रैस करना था, इसमें से १८ हजार से अधिक बच्चे डेडलाइन ३१ अक्टूबर तक ट्रैस नहीं हो पाए हैं। हालांकि, बताया जा रहा है कि १० नवंबर तक की टाइमलाइन दी गई है।

-ड्रॉपआउट पर विशेष फोकस

सर्वेक्षण के दौरान, शिक्षकों को उन बच्चों की पहचान करनी होगी जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, साथ ही बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चे, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे और 6 से 18 वर्ष के बीच के ड्रॉपआउट बच्चे भी शामिल हैं। इस जानकारी का उपयोग शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल से जोडऩे और ड्रॉपआउट को कम करने के लिए किया जाएगा।