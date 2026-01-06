6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

दमोह

दमोह में 24 घंटे की ठंड ने लोगों को किया हलाकान, दिन का पारा 5 डिग्री गिरा

दमोह में न्यूनतम पारा पहुंचा 5.6 डिग्री सेल्सियस, इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही 5 जनवरी की रात, दमोह का मौसम

2 min read
Google source verification

दमोह

image

Samved Jain

Jan 06, 2026

दमोह

दमोह

दमोह. ठंड के प्रकोप ने जिले भर में लोगों को हलाकान कर दिया है। 24 घंटे की लगातार ठंड के चलते लोगों के काम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। सोमवार को बादल छटते ही न्यूनतम पारा एक ही बार में 5 डिग्री सेल्सियस गिरकर सीधे 6.8 पर पहुंच गया था, जबकि मंगलवार को यह गिरकर सीधे 5.6 पर पहुंच गया है, जो कि इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। 5 जनवरी 2026 की रात दमोह में सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। दिन का पारा 19.5 दर्ज किया गया है। दिन भर शीतलहर और ठंडक होने के कारण लोग घरों में ही दुबके रहे, वहीं रात के समय रात 8 बजे के बाद शहर की सड़कों पर सन्नाटा देखने मिला। लगातार बढ़ रही ठंड के चलते स्थानीय लोगों ने स्कूलों में अधिक अवकाश की मांग की है।

दिनभर शीतलहर और सर्द हवाओं के कारण ठंडक का असर बना रहा। हालात ऐसे रहे कि सुबह से ही लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए और धूप निकलने के बावजूद ठिठुरन कम नहीं हुई। ठंड के चलते बाजारों में भी रौनक कम दिखाई दी। शाम ढलते ही लोग घरों में दुबकने लगे और रात 8 बजे के बाद शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया।


ठंड का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा है। सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग इस ठंड से अधिक प्रभावित हो रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की भीड़ बढ़ रही है।

लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों ने स्कूलों में अवकाश बढ़ाने की मांग तेज कर दी है। अभिभावकों का कहना है कि सुबह के समय अत्यधिक ठंड और शीतलहर के बीच बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर खतरा बना हुआ है। लोगों ने जिला प्रशासन से मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव या अतिरिक्त अवकाश देने की मांग की है।


मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के चलते रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है। ऐसे में प्रशासन और आम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ठंड से बचाव के लिए लोगों को आवश्यक सावधानियां बरतने, गर्म कपड़ों का उपयोग करने और अलाव की व्यवस्था करने की सलाह दी जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 10:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / दमोह में 24 घंटे की ठंड ने लोगों को किया हलाकान, दिन का पारा 5 डिग्री गिरा

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दमोह फिल्टर प्लांट, पाइपलाइन और जल सैंपलिंग की होगी नियमित जांच

दमोह फिल्टर प्लांट, पाइपलाइन और जल सैंपलिंग की होगी नियमित जांच
दमोह

सरकारी दफ्तरों में बड़ा बदलाव, ऑफिस में ‘चाय’ पर कलेक्टर ने दिए निर्देश

damoh collector orders edible biscuit cups government offices mp news
दमोह

दमोह-जबलपुर स्टेट हाईवे पर मिला शव, गुबरा में मची सनसनी

दमोह निवासी व्यक्ति के रूप में हुई पहचान, जांच जारी
दमोह

अत्याधिक एंट्री फीस से वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के पर्यटन स्थल रहे सूने

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व
दमोह

दमोह में राजनगर में हाइड्रिला का संक्रमण, उसी से डेढ़ महीने से हो रही शहर में पेयजल सप्लाई

Rajnagar Damoh
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.