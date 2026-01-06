दमोह में 24 घंटे की ठंड ने लोगों को किया हलाकान, दिन का पारा 5 डिग्री गिरा

दमोह. ठंड के प्रकोप ने जिले भर में लोगों को हलाकान कर दिया है। 24 घंटे की लगातार ठंड के चलते लोगों के काम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। सोमवार को बादल छटते ही न्यूनतम पारा एक ही बार में 5 डिग्री सेल्सियस गिरकर सीधे 6.8 पर पहुंच गया था, जबकि मंगलवार को यह गिरकर सीधे 5.6 पर पहुंच गया है, जो कि इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। 5 जनवरी 2026 की रात दमोह में सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। दिन का पारा 19.5 दर्ज किया गया है। दिन भर शीतलहर और ठंडक होने के कारण लोग घरों में ही दुबके रहे, वहीं रात के समय रात 8 बजे के बाद शहर की सड़कों पर सन्नाटा देखने मिला। लगातार बढ़ रही ठंड के चलते स्थानीय लोगों ने स्कूलों में अधिक अवकाश की मांग की है।