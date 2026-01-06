दमोह में 24 घंटे की ठंड ने लोगों को किया हलाकान, दिन का पारा 5 डिग्री गिरा

दमोह
दमोह. ठंड के प्रकोप ने जिले भर में लोगों को हलाकान कर दिया है। 24 घंटे की लगातार ठंड के चलते लोगों के काम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। सोमवार को बादल छटते ही न्यूनतम पारा एक ही बार में 5 डिग्री सेल्सियस गिरकर सीधे 6.8 पर पहुंच गया था, जबकि मंगलवार को यह गिरकर सीधे 5.6 पर पहुंच गया है, जो कि इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। 5 जनवरी 2026 की रात दमोह में सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। दिन का पारा 19.5 दर्ज किया गया है। दिन भर शीतलहर और ठंडक होने के कारण लोग घरों में ही दुबके रहे, वहीं रात के समय रात 8 बजे के बाद शहर की सड़कों पर सन्नाटा देखने मिला। लगातार बढ़ रही ठंड के चलते स्थानीय लोगों ने स्कूलों में अधिक अवकाश की मांग की है।
दिनभर शीतलहर और सर्द हवाओं के कारण ठंडक का असर बना रहा। हालात ऐसे रहे कि सुबह से ही लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए और धूप निकलने के बावजूद ठिठुरन कम नहीं हुई। ठंड के चलते बाजारों में भी रौनक कम दिखाई दी। शाम ढलते ही लोग घरों में दुबकने लगे और रात 8 बजे के बाद शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया।
ठंड का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा है। सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग इस ठंड से अधिक प्रभावित हो रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की भीड़ बढ़ रही है।
लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों ने स्कूलों में अवकाश बढ़ाने की मांग तेज कर दी है। अभिभावकों का कहना है कि सुबह के समय अत्यधिक ठंड और शीतलहर के बीच बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर खतरा बना हुआ है। लोगों ने जिला प्रशासन से मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव या अतिरिक्त अवकाश देने की मांग की है।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के चलते रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है। ऐसे में प्रशासन और आम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ठंड से बचाव के लिए लोगों को आवश्यक सावधानियां बरतने, गर्म कपड़ों का उपयोग करने और अलाव की व्यवस्था करने की सलाह दी जा रही है।
